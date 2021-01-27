МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Власти регионов постепенно снимают ограничения из-за коронавируса и сотрудники стали возвращаться на свои рабочие места, пока что на удаленном режиме работы остается 14%, при этом больше всего среди них IT-специалистов, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Врач рассказала, какой вред наносит удаленка для здоровья россиян

"14% респондентов отметили, что сейчас трудятся в дистанционном формате. Больше всего дистанционных сотрудников работают в сфере IT — её отметили 16% респондентов. Еще по 13% опрошенных указали, что работают удаленно в областях образования и продаж", — говорится в отчете по итогами собеседования 4 тысяч респондентов.

Каждый десятый удаленный сотрудник — из сферы маркетинга, рекламы и PR. 8% участников исследования указали, что работают дистанционно в области банков, финансов и инвестиций, 5% — в сфере производства и промышленности, 4% — в медицине. 31% опрошенных указали в варианте "Другое" множество разных сфер, в том числе строительство, транспорт и страхование.

Кроме того, 24% дистанционных работников продолжат работать в таком формате еще несколько месяцев. При этом 23% отметили, что их работодатели в скором времени планируют вернуться к работе из офисов, а 26% компаний сохранят частичную "удаленку". 27% респондентов указали, что планируют продолжать работать в удаленном режиме всегда.