МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Россияне за последние полгода стали чаще вместо оформления больничных листов договариваться об удаленной работе на время лечения, говорится в совместном исследовании сервисов Работа.ру и СберЗдоровье. Врач рассказала, какой вред наносит удаленка для здоровья россиян

"Треть жителей России отметили, что всегда оформляют больничные листы в случаях заболеваний. 18% опрошенных указали, что у них есть возможность договориться с начальством и работать удаленно в период болезни. 35% участников исследования обычно не болеют, а 14% продолжают ходить на работу больными", — говорится в отчете по итогам опроса более 4 тысяч человек.

В сервисах напомнили, что по итогам аналогичного исследования, проведенного в августе 2020 года, 59% жителей России отмечали, что оформляют больничные листы в случаях недомогания. Доля тех, кто продолжал ходить на работу больным, составляла 13%.

Интересно, что больше всего "больничных" берут работники сферы производства и промышленности — 25%. Еще 12% тех, кто всегда оформляют больничные листы, работают в транспорте, 10% — в строительстве, 9% — в образовании, а 7% — в медицине.

Больше всего работников, которые ходят на работу больными, также работают в сфере производства и промышленности — 22%. На втором месте оказались сотрудники ресторанов и кафе — 11%. Каждый десятый не оформляет больничные листы при работе в отрасли транспорта, 7% — в сфере медицины, а 6% — в IT.