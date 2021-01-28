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Власти рассказали, когда в Подмосковье снимут ограничения по COVID
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Власти Подмосковья рассказали, в каком случае в регионе можно будет снять коронавирусные ограничения. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что как только в Подмосковье буду... ПРАЙМ, 28.01.2021
подмосковье, ограничительные меры, covid - 19, пандемия, новости, общество
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Власти Подмосковья рассказали, в каком случае в регионе можно будет снять коронавирусные ограничения.
Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что как только в Подмосковье буду выявлять менее 900 новых случаев COVID-19 в сутки, власти отменят все существующие ограничения.
"Что касается ограничений, по сути, они все сняты — бары, дискотеки… Не будет этих ограничений, судя по снижающейся динамике. Мы как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения", — сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".