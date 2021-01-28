МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Власти Подмосковья рассказали, в каком случае в регионе можно будет снять коронавирусные ограничения. Ученый назвал сроки снятия ограничений из-за COVID

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что как только в Подмосковье буду выявлять менее 900 новых случаев COVID-19 в сутки, власти отменят все существующие ограничения.

"Что касается ограничений, по сути, они все сняты — бары, дискотеки… Не будет этих ограничений, судя по снижающейся динамике. Мы как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения", — сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".