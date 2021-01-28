ЖЕНЕВА, 28 янв — ПРАЙМ. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 100 миллионов, свыше 2,1 миллиона человек скончались, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). За сутки в России выявлено 19 138 новых случаев COVID-19

По информации ВОЗ, количество заражений во всем мире достигло 100 200 107, скончался 2 158 761 пациент с коронавирусом.

Согласно данным ВОЗ, лидером по числу инфицированных остаются США — более 25 миллионов. На втором месте Индия (более 10 миллионов), на третьем — Бразилия (около 9 миллионов), на четвертом — Россия (более 3,7 миллиона), на пятом — Великобритания (более 3,6 миллиона).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.