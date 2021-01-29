ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв — ПРАЙМ. Росприроднадзор не готов рассматривать какие-либо компромиссные предложения от "Норникеля" по поданному ведомством 148-миллиардному иску после произошедшего в прошлом году разлива топлива в Норильске, сообщила в пятницу в Челябинске руководитель федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

"Я даже не готова рассматривать (компромисс с предприятием – ред.)… Я не вижу для него (компромисса) повода", — заявила она журналистам, комментируя соответствующую тему. Росприроднадзор: выплата за аварию не разорит акционеров "Норникеля"

Она напомнила, что произошедшее в прошлом году ЧП рассматривалось всеми как беспрецедентное событие, но с течением времени некоторые стали считать, что о нем можно забыть, "понять и простить". Но, по ее словам, политика государства не такая — есть ответственность нарушителей природоохранного законодательства, которую необходимо нести.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, который входит в "Норникель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", "загрязнение вод" и "халатность" (из-за несвоевременного информирования о ЧС), задержаны руководители ТЭЦ. Чем обернутся для России "сланцевые мучения" США

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше – 21,4 миллиарда рублей. Адвокат Юлий Тай, представляющий интересы НТЭК, по итогам одного из заседаний суда в Красноярске по этому спору сказал журналистам, что компания готова к мирному разрешению спора, но пока не находит точек соприкосновения с Росприроднадзором.

На минувшей неделе сообщалось, что арбитражный суд Красноярского края продолжит рассмотрение иска Росприроднадзора к АО "НТЭК" 5 февраля.