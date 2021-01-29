МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Российские вузы могут вернуться к очному обучению с 7 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, но должны быть готовы к возвращению ограничений в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, следует из приказа Минобрнауки РФ, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Приказываю: руководителям, находящихся в ведении министерства науки и высшего образования Российской Федерации образовательных организаций высшего образования по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции на соответствующей территории субъекта Российской Федерации", — говорится в документе. Как понять, что обвал доллара уже начался

Ректорам также приказано принять меры по профилактике распространения коронавируса, включая обеспечение условий для гигиенической обработки рук антисептиками при входе в вуз, в места общего пользования, столовые, санузлы, термометрию, запрет на допуск лиц с признаками инфекционных заболеваний, контроль за масочным режимом и социальным дистанцированием, проветривание учебных помещений во время перерывов.

"Руководителям образовательных организаций обеспечить <…> готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнение эпидемиологической ситуации", — добавляется в документе.

Приказ вступает в силу с 7 февраля.