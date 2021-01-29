МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 19 238 и достигло 3 813 048, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 19 238 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2203 (11,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 2 799, Санкт-Петербурге — 2 284, Подмосковье — 1 044, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Россияне сказали, когда закончится пандемия

Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве — 0,08%.

За сутки в России выписаны 26 204 человека после COVID-19, за все время — 3 255 462.

За сутки в России подтверждены 534 смерти пациентов с COVID-19, 63 из них — в Москве, за все время умерли 72 185 человек.