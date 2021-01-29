МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Февраль-март могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в России, и пандемия начнет отступать, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Путин высказался о мерах борьбы с коронавирусом

"Я думаю, что февраль-март станут переломными моментами, и пандемия начнет отступать", — сказал Мурашко журналистам.

Он отметил, что риск заражения коронавирусом остается высоким, поэтому следует продолжать соблюдать все меры профилактики.