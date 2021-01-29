2021-01-29T14:58:00+03:00
2021-01-29T15:30:12+03:00
2021-01-29T14:58:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210129/832925803.html
Власти расcчитывают, что февраль-март станут переломными в борьбе с COVID
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Февраль-март могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в России, и пандемия начнет отступать, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Я думаю, что февраль-март... ПРАЙМ, 29.01.2021
михаил мурашко, коронавирус, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83278/77/832787701.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83278/77/832787701.jpg
https://1prime.ru/images/83278/77/832787700.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83278/77/832787700.jpg
https://1prime.ru/images/83278/76/832787688.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83278/76/832787688.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210127/832906456.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Февраль-март могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в России, и пандемия начнет отступать, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Я думаю, что февраль-март станут переломными моментами, и пандемия начнет отступать", — сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что риск заражения коронавирусом остается высоким, поэтому следует продолжать соблюдать все меры профилактики.