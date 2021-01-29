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Однокомпонентная вакцина от COVID "Спутник Лайт" появится в феврале
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Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" появится в феврале, говорится в Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V". "Мы запустим однокомпонентную вакцину в феврале —... ПРАЙМ, 29.01.2021
спутник v, коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" появится в феврале, говорится в Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V".
"Мы запустим однокомпонентную вакцину в феврале — мы назвали ее "Спутник Лайт", — заявили разработчики.
Минздрав РФ в январе выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее говорил, что "Спутник V" — это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки — туда, где есть сильные эпидемические очаги, — а в России флагманом будет "Спутник V".