МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" появится в феврале, говорится в Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V". Турецкие ученые разработали спрей, убивающий коронавирус за минуту

"Мы запустим однокомпонентную вакцину в феврале — мы назвали ее "Спутник Лайт", — заявили разработчики.

Минздрав РФ в январе выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее говорил, что "Спутник V" — это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки — туда, где есть сильные эпидемические очаги, — а в России флагманом будет "Спутник V".