2021-01-29T21:20:56+03:00
2021-01-29T21:20:56+03:00
2021-01-29T21:20:56+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210129/832928074.html
Собянин назвал срок закрытия резервных госпиталей для больных COVID
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Резервные госпитали для зараженных коронавирусом в Москве будут работать до следующего осенне-зимнего сезона, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу. "Резервные госпитали... ПРАЙМ, 29.01.2021
коронавирус, москва, собянин, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83231/39/832313914.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83231/39/832313914.jpg
https://1prime.ru/images/83231/39/832313913.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83231/39/832313913.jpg
https://1prime.ru/images/83231/39/832313901.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83231/39/832313901.jpg
https://1prime.ru/society/20210129/832928014.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Резервные госпитали для зараженных коронавирусом в Москве будут работать до следующего осенне-зимнего сезона, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу.
"Резервные госпитали продолжают свою работу, мы их не закрываем, они будут в "горячем" резерве всегда. Я думаю, что до осенне-зимнего периода следующего сезона мы не будем их трогать, чтобы они всегда нас страховали", — рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".