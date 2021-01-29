МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Резервные госпитали для зараженных коронавирусом в Москве будут работать до следующего осенне-зимнего сезона, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу. В ВОЗ обеспокоены запретом на экспорт вакцин от COVID за пределы ЕС

"Резервные госпитали продолжают свою работу, мы их не закрываем, они будут в "горячем" резерве всегда. Я думаю, что до осенне-зимнего периода следующего сезона мы не будем их трогать, чтобы они всегда нас страховали", — рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".