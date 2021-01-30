МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Чтобы не стать жертвой уличных, телефонных и смс-мошенников, нужно резко прервать с ними контакт, игнорировать незнакомцев и не переходить по сомнительным ссылкам. Об этом рассказала медицинский психолог Ольга Коротина-Гессе в интервью "Пятому каналу".

"Мошенники всегда выбирают тех, кто идет с ними на контакт. Если вам звонят из банка с вопросом, не снимали ли у вас деньги, следует прервать разговор", — сказала эксперт.

Второй совет психолога касается предложений, которые делают незнакомые люди на улице. "Если к вам подошли на улице и предлагают приобрести что-то, оформить страховку, оплатить лечение, прервите разговор", — посоветовала психолог. По ее словам, отвечать нужно так, чтобы мошенник понял, что вы не намерены продолжать беседу.

Один из самых популярных видов обмана — смс-сообщения. Если вам пришло сообщение с незнакомого номера, в котором есть ссылка на сайт — не переходите. Если же сначала пришло смс, а потом вам позвонили — не предпринимайте никаких действий.

Коротина-Гессе объяснила, что данный способ может идти в связке с телефонным звонком: на номер приходит сообщение о якобы ошибочном зачислении средств на счет или с проверочным кодом, за ним поступает звонок с просьбой пройти по ссылке в смс или переслать код на другой номер". Ольга пояснила, что этого ни в коем случае делать нельзя, иначе можно потерять часть своих средств.

Ранее стало известно, что в России появился новый способ мошенничества. Мошенники предлагают открыть и пополнить инвестиционный счет, перевести деньги на условиях очень высокой доходности. После этого аферисты исчезают со всеми деньгами.