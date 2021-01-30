КИЕВ, 30 янв – ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вакцинация против COVID-19 в стране будет бесплатной в рамках плана, однако выступил за развитие рынка, чтобы украинцы, имеющие средства, могли самостоятельно привиться, передает пресс-служба офиса главы государства. В Bloomberg оценили "неготовность" Украины к вакцинации

Минздрав сообщил в субботу, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX. Следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. Во время этих поставок Украина получит от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин компании AstraZeneca.

Сообщается, что иммунизацию, которую планируется начать в феврале, он Зеленский обсудил с министром здравоохранения Максимом Степановым.

"Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, это та защита, который должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир. Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку. А вакцина против COVID-19 — не то, на чем должно зарабатывать государство", — цитирует президента пресс-служба.

Глава минздрава добавил, что план вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем, а первыми получить прививку смогут уязвимые категории населения. "Скоро мы представим и подробно объясним план, как получить вакцину от коронавируса. Первыми мы сможем вакцинировать медиков, мобильные группы. Среди приоритетных групп населения, конечно, пожилые люди. Мы также активно и результативно работаем в рамках инициативы COVAX. Учитывая мощности, сколько людей мы сможем вакцинировать в течение месяца, у нас равномерное распределение государственных средств. И их хватит, чтобы покрыть все потребности в вакцинации", — заверил Степанов.

В то же время глава государства "поддерживает развитие рынка, чтобы украинцы, имеющие средства, могли самостоятельно вакцинироваться против COVID-19". Иммунизация будет добровольной. Однако и президент, и министерство здравоохранения "надеются, что украинцы внимательно относятся к здоровью, понимают вызовы и будут придерживаться плана вакцинации".

"У нас всегда идут споры по даже уже известным вакцинам. Но на этот раз речь идет не только о национальных программах, а о мировой программе по защите населения в каждом уголке планеты. Получить вакцину против коронавируса — это не просто уберечься самому и избавиться от надоедливых масок. Это также забота обо всем населении, это вклад в то, что мы все вернемся к привычной жизни и восстановим мировые коммуникации", — отметил президент. Антитела перестали спасать от коронавируса

Степанов заверил, что вакцины будут проверять многократно, украинцам будут предлагать качественные вакцины, которые будут хранить в надлежащих условиях.

В середине декабря 2020 года Зеленский сообщил, что поставил задачу министру здравоохранения получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. В январе харьковская компания "Биолек" сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Степанов подтвердил получение заявки, однако выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".

Кабинет министров Украины ранее представил календарный план вакцинации населения от коронавирусной инфекции, согласно которому дозы препарата будут предоставлены бесплатно в 2021 году для 14,37 миллионов граждан.