МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не осуществляет поставки вакцины против коронавируса "Спутник V" в Донецк и Луганск, заявили РИА Новости в фонде. Ученые раскрыли, как коронавирус действует на легкие

"РФПИ не осуществляет поставку вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск. В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок", — сказали в РФПИ.

Накануне представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил РИА Новости, что медучреждения самопровозглашенной Луганской народной республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" ожидается в республике в январе 2021 года. Представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу уточнил, что ЛНР и ДНР ожидают получить в январе 145 тысяч доз российской вакцины. Возможность привиться от коронавируса в ЛНР в первую очередь получат работники сферы здравоохранения, а также отдельные категории сотрудников правоохранительных органов.