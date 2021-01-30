МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Первый случай заражения человека ВИЧ-инфекцией был во время Первой мировой войны, считает канадский ученый, профессор Жак Пепин из Университета Шербрука, передают РИА Новости. Онкологи назвали неожиданный симптом рака легких

Пепин выдвинул гипотезу, согласно которой человек впервые заразился ВИЧ-инфекцией в 1916 году на юго-востоке Камеруна, в районе Молунду, и произошло это во время охоты на обезьян. Ученый предполагает, что "нулевым" пациентом стал французский, бельгийский или британский солдат, участвовавший в боевых действиях против немецких войск в Камеруне, бывшем на тот момент колонией Германии.

"Солдаты провели в Молунду три или четыре месяца перед дальнейшим продвижением. И главной проблемой там для них были не вражеские пули, а голод", — рассказал Пепин.

Профессор объяснил, что у военных быстро закончилось продовольствие, и чтобы добыть себе пищу, им пришлось охотиться на обезьян и других животных.

"Моя гипотеза основана на том, что один из солдат был инфицирован во время охоты. Была убита шимпанзе, и во время разделки он поранился, что привело к заражению", — заявил ученый.

Этот солдат после войны вернулся Леопольдвиль (ныне Киншаса. — Прим.ред.), что в Бельгийском Конго (ныне Демократическая Республика Конго. — Прим.ред.), и стал распространителем болезни, носителем которой к началу 50-х годов стали около пятисот человек, полагает Пепин. Онкологи сообщили о неожиданном симптоме рака печени

Основной причиной распространения ВИЧ-инфекции, уверен ученый, тогда было повторное использование игл в больницах из-за общего дефицита медикаментов. В 1960-м, когда Конго получило независимость, в Леопольдвиль хлынули потоки переселенцев из сельских районов, что стало идеальной средой для распространения вируса. Дело в том, что в этот период на одну женщину в городе приходилось до десяти мужчин, что привело к распространению проституции, ставшей причиной передачи инфекции половым путем.

Пепин отмечает, что из Леопольдвиля ВИЧ-инфекция распространилась по всему Конго, а затем попала за границу, когда вирусом заразился посетивший страну гаитянин.

"В течение нескольких лет он (вирус. — Прим.ред.) был ре-экспортирован в США, где распространился среди геев и наркоманов, а оттуда попал в Западную Европу", — заключил профессор.