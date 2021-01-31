2021-01-31T11:49:04+03:00
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Власти выплатят пособия по временной нетрудоспособности
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить более 68,5 миллиарда рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности, сообщает пресс-служба правительства... ПРАЙМ, 31.01.2021
социальная сфера, россия, правительство, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить более 68,5 миллиарда рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности, сообщает пресс-служба правительства.
"Свыше 68,5 миллиарда рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования. Средства пойдут на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Как пояснили в кабмине, из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. Чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат для граждан, было решено выделить дополнительное финансирование.
Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства в четверг, 28 января.