МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить более 68,5 миллиарда рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности, сообщает пресс-служба правительства.

"Свыше 68,5 миллиарда рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования. Средства пойдут на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении. Призрак пузыря. Почему ждут обвала на фондовом рынке

Как пояснили в кабмине, из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. Чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат для граждан, было решено выделить дополнительное финансирование.

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства в четверг, 28 января.