МОСКВА, 31 янв – ПРАЙМ. Врачи из Читы и Тюмени, которые первыми в стране столкнулись с коронавирусом, рассказали РИА Новости, как лечили первых заболевших год назад от неизвестной инфекции, как за это время изменилось отношение к COVID-19, а также о том, когда россияне смогут вернуться к обычной жизни.

Первые пациенты с коронавирусом в России были выявлены 31 января 2020 года в двух регионах — Тюменской области и Забайкальском крае. Оба оказались гражданами Китая, их госпитализировали в боксы инфекционных стационаров, у обоих заболевание протекало в легкой форме. Ученые раскрыли, как коронавирус действует на легкие

СТРАШНО БЫТЬ ПЕРВОЙ

Студентка Дэн Син Лэй в конце января прошлого года вернулась после каникул из Китая в Тюмень, где училась в индустриальном университете. В тот же вечер она почувствовала недомогание: кашель, невысокая температура. Сотрудники общежития, уже знавшие из СМИ о пандемии коронавирусной инфекции, немедленно вызвали скорую помощь.

"В вузе проявили большую бдительность. Там медикам сообщили, что студентка только что вернулась из Китая, поэтому в больнице мы ее встречали уже одетыми в защитные костюмы и в подготовленном боксе", — вспоминает заместитель главного врача областной инфекционной больницы Евгения Семенюк, которая курировала лечение китаянки.

По словам врача, особых проблем при общении с девушкой у медиков не было. Она довольно хорошо говорила по-русски, но все же языковой барьер помешал ей рассказать о каких-то других симптомах. Впрочем, говорит Семенюк, состояние студентки не вызывало опасений, пока из лаборатории не пришел положительный тест на коронавирус.

"Кажется, что это было если не вчера, то совсем недавно. Конечно, это незабываемые впечатления — как ты впервые одевался и заходил в бокс к этому человеку, как нужно было сообщить, не напугав, что она болеет тем, чем раньше до нее в России никто не болел", — говорит Семенюк.

По словам врача, Дэн Син Лэй сначала испугалась своего диагноза, ведь она уже знала, как болели ее соотечественники в Китае. Врачи успокаивали ее тем, что болезнь протекает в легкой форме и состояние у нее удовлетворительное. Но девушку тяготили внезапно свалившаяся "коронавирусная" слава и статус первой больной в России. Она очень переживала, как ее встретят после выписки в университете, будут ли ее бояться окружающие люди.

"В больнице она провела около двух недель, переход к выздоровлению готовился врачами и в психологическом плане, чтобы она могла общаться с друзьями, спокойно ходить в торговые центры, учиться", — рассказала Семенюк. Антитела перестали спасать от коронавируса

БЕДА ОБЪЕДИНЯЕТ

У самой Семенюк страха перед коронавирусом не было, все-таки врачи-инфекционисты готовы к встрече с опасными заболеваниями, скорее, было научное и медицинское любопытство. Ведь раньше об инфекции она и ее коллеги слышали только из СМИ, и тогда еще они не представляли, как COVID-19 отразится на нашей жизни, как будут болеть люди и насколько сложным будет лечение.

"Мы старались максимально погрузиться, уделяли много времени общению с этой пациенткой, изучению ее анализов. Нам было очень интересно, как она заболела, как будет протекать ее заболевание, на какие сутки у нее будут отрицательные анализы. Мы окунулись в новое и неизведанное, каждый день для нас был интересным", — рассказывает Семенюк.

По ее словам, при лечении китаянки тюменские врачи обращались за консультациями к специалистам научно-исследовательских центров, коллегам из других регионов.

К середине февраля Дэн Син Лэй была выписана из больницы с полным выздоровлением. Только через полтора месяца здесь появились новые пациенты с коронавирусом – уже тюменцы. По словам Семенюк, первый больной на ИВЛ в России также был пациентом тюменского инфекционного госпиталя. У пожилого мужчины COVID-19 вызвал тяжелую пневмонию, к тому же, он страдал хроническими заболеваниями. К счастью, его удалось спасти.

"Пик заболеваний пришелся на осень, в нашей больнице развернуто около 3 тысяч коек за счет трех филиалов. Больные поступали десятками в сутки, поступали семьями. Люди были напуганы, родители переживали за своих детей, который остались дома. Врачи старались оказать и психологическую помощь", — рассказывает Семенюк.

Она считает, что несмотря на опасность заболевания, коронавирус помог объединить людей. "Когда было особенно тяжело, столько слов поддержки в адрес врачей звучало, а волонтеры помогали одиноким с лекарствами. Я лично знаю немало людей, которые привозили лекарства, продукты совершенно незнакомым людям", — вспоминает врач. Врач рассказал, как вернуть обоняние и вкус после коронавируса

В ЛЕГКОЙ ФОРМЕ

Практически одновременно с тюменской пациенткой в конце января прошлого года первый коронавирусный больной появился в Чите. Им также стал гражданин Китая — Вань Юньбинь, который работал в Забайкальском крае. Он как раз вернулся с родины со своей семьей и обратился к медикам с обычной простудой.

"Это как раз был период, когда в больницу много обращаются с ОРВИ, пневмониями, бронхитами. И он попал к нам как обычный пациент с вирусной инфекцией. Симптомы банальные: температура, кашель, недомогание, признаки интоксикации. Собрали анамнез, выяснили, что был недавно в Китае. Понимая, что возможен завоз особо опасной инфекции, его внимательно посмотрели. Посоветовались с нашим управлением Роспотребнадзора и взяли материал на COVID-19. Анализ пришел положительный, его подтвердили и в новосибирской лаборатории", — вспоминает главный врач Забайкальской краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук.

Вань Юньбиня поместили в специализированный бокс. Также в больницу на всякий случай положили и его жену с дочкой как контактных. К счастью, анализы на коронавирус у них оказались отрицательными. По словам Юрчука, китайца лечили обычными препаратами от ОРВИ, но с ним работала отдельная бригада медиков в защитной одежде.

"Наша больница готова была столкнуться с коронавирусом. Есть инструкции, как вести себя при попадании к нам больного с особо опасной инфекцией, регулярно проводятся учения. Навыки все отработаны. Это помогло все правильно сделать — и обезопасить персонал, и своевременно изолировать пациента, и принять решения по поводу его родственников", — рассказывает Юрчук.

Вань Юньбинь провел в больнице две недели. За это время, вспоминает врач, у него несколько раз брали анализы, и только через 10 дней после госпитализации пришел отрицательный результат на коронавирус. Еще через двое суток анализ повторили, результат снова был отрицательный. И только после этого пациент был выписан. По словам Юрчука, китаец перенес COVID-19 в легкой форме. После успешного лечения первого коронавирусного пациента в читинскую больницу начали обращаться за советами соседние регионы.

"Конечно, мы не сделали какого-то открытия, чтобы спасти мир. Делились опытом, обсуждали эффективность или неэффективность того или иного препарата. Просто получилось проявить свои знания и слаженную работу, которую оттачивали в мирное время", — говорит Юрчук. Эксперт дал прогноз, когда ждать спада эпидемии коронавируса в России

НУЖНО ПОТЕРПЕТЬ

Следующие пациенты с коронавирусом стали поступать в читинскую больницу уже в марте, сначала это были завозные случаи. По словам Юрчука, больных лечили по той же схеме, что и Вань Юньбиня. Из-за потока людей в мае инфекционную больницу на 10 дней перепрофилировали в ковидный госпиталь, но потом, рассказывает главврач, было принято решение вернуться в обычный режим работы. К тому времени в регионе открылись и другие инфекционные госпитали. Но в ноябре, когда заболеваемость в Забайкальском крае достигала пиковых отметок — тогда, по словам врача, выявляли более 250 человек в сутки, инфекционная больница вновь начала принимать ковидных пациентов в специально организованном отделении.

По мнению Юрчука, за прошедший год отношение к коронавирусу у жителей края поменялось.

"Люди увидели, как болеют, увидели, какие последствия есть, сколько их умирает ежедневно. В начале пандемии умирали единицы, потом стали и по 5, и по 7 в сутки. Конечно, отношение изменилось, люди привыкли к средствам индивидуальной защиты. Они стали понимать, что это инфекция и что надо от нее защищаться. Поняли, что нужно внимательно относится к своему здоровью, своевременно обращаться к врачу", — говорит главврач.

Что касается врачей, то, по словам Юрчука, он и его коллеги с первых дней воспринимали коронавирус как серьезную болезнь. "Отношение это и сейчас не изменилось. Возможно, в других медицинских кругах было больше изменений, но в инфекционной больнице паники не было, нормально работали, стойко", — говорит он.

Юрчук рассчитывает, что привычка носить маски и начавшаяся вакцинация снизят риск заражения коронавирусом, и люди перестанут болеть в тяжелой форме. "Надо немного потерпеть, подождать, и коронавирус станет обычной ОРВИ, которая не будет давать грозных последствий, такую смертность. Мы от нее не избавимся никогда, но она станет обычной инфекцией, которую не стоит бояться. Нужно только соблюдать меры профилактики: заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, фрукты кушать, гулять много", — говорит врач.