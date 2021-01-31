МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. При заражении коронавирусом есть вероятность появления шишек на языке, предупреждают ученые. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в The British Journal of Dermatology. Ученые раскрыли, как коронавирус действует на легкие

По словам экспертов, около четверти заболевших COVID-19 жалуются на проблемы, связанные с полостью рта. Также в последнее время все большее число пациентов замечают появление шишек на языке, сопровождающихся локальными воспалениями и припухлостью. Ученые объясняют появление этого симптома наличием ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) — рецептора, реагирующего на вирусы в человеческом организме. Большое количество таких рецепторов находятся на языке, что и объясняет воспаления в ротовой полости.

В ходе исследования были выявлены и другие частые симптомы COVID-19, среди которых сохраняющаяся длительное время потеря вкуса, кровотечения, сухость во рту из-за поражения вирусом слюнных желез, а также бруксизм (непроизвольное скрежетание зубами).

Ранее невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал, как вернуть обоняние и вкус после COVID-19. Он советует несколько раз в день по 20 секунд пытаться определить различные запахи. Это должны быть сильные ароматы типа гвоздики, чеснока или корицы, которые заставят нужные органы активно работать. Параллельно будут восстанавливаться и вкусовые ощущения.