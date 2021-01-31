Минздрав планирует начать испытывать "Спутник V" на онкобольных
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Исследование вакцины от коронавируса "Спутник V" на пациентах с онкологическими заболеваниями планируется начать в течение месяца — полутора, заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
Ранее сообщалось, что вакцину "Спутник V" следует с осторожностью применять пациентам со злокачественными новообразованиями, так как информации о ее влиянии пока недостаточно, при этом вакцинация пациентам с раком не противопоказана.
"Мы разработали уже фактически дизайн исследования, вот-вот начнём, может быть, месяц-полтора",- сказал Каприн в эфире радио "Говорит Москва".
Он уточнил, что уже сейчас специалисты формируют специальные группы больных, которые будут испытывать вакцину.
По словам Каприна, ещё ни в одной стране мира не начались исследования вакцины от коронавируса на онкобольных.
Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.
https://1prime.ru/society/20210131/832932514.html