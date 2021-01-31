МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung вновь опроверг публикации о якобы его причастности к пандемии. Он также добавил, что аспространение недостоверных слухов о вакцинации может продлить пандемию. Медики раскрыли неожиданный способ определить COVID

По его мнению, люди хотят простых решений, ожидая, что кто-то может стоять за пандемией. Предприниматель отметил, что его фонд уже сталкивался с недоверием людей к вакцине.

"Во время борьбы с полиомиелитом в таких странах как Пакистан или Нигерия ходили слухи о вакцине, что она не безопасная и приводит к бесплодию у женщин", — добавил Гейтс.

Он считает, что борьбе с подобными заблуждениями могут помочь представители общества, влиятельные люди или религиозные лидеры с большим авторитетом. По мнению предпринимателя, только они способны объяснить преимущества вакцины населению.

С момента вспышки коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространялись теории о якобы причастности миллиардера к пандемии. Некоторые порталы и пользователи Сети, писали что Гейтс якобы чипирует население Земли путем вакцинации для глобальной слежки. Гейтс подчеркивал, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре слишком глупы, чтобы на них отвечать всерьез.