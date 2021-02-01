МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Покупать ингаляторы или баллоны с кислородом, чтобы в домашних условиях пытаться облегчить постковидный синдром, является ошибочным решением, так как это — исключительно экстренный метод помощи. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-пульмонолог, генеральный директор клиники "Лор-Астма" Сергей Пурясев. Врачи вспомнили первые случаи коронавируса в России

Люди, которые перенесли COVID-19, могут еще долгое время страдать от его последствий. В частности, могут долго не восстанавливаться легкие, из-за чего возникает одышка и сложности с дыханием даже при незначительных физических нагрузках.

"Критерием назначения ингалятора кислорода, а тем более баллончика с ним, является низкий показатель сатурации, то есть низкое насыщение крови кислородом. Да, это можно использовать в экстренном случае, чтобы добраться до лечебного учреждения, но это именно экстренный метод", – рассказал врач.

При этом он предупредил что вдыхание чистого кислорода из баллона для борьбы с одышкой нанесет больше вреда организму, чем пользы.

"Надо быть осторожным с этим. Чистый кислород, грубо говоря, сжигает легкие, поскольку это мощный окислитель, он коагулирует легкие. Это временный экстренный метод, но не для постоянного использования", – сказал пульмонолог.

Для людей, которым чистый кислород все-таки необходим дома для компенсации постковидного синдрома или симптомов самого COVID-19, также имеется решение проблемы врач.

"Для тяжелых больных, которым уже не нужно стационарное лечение, существует специальный кислородный концентратор. Их выдают пациентам в больницах и поликлиниках. Это дорогой прибор, его не каждый себе может позволить, поэтому по решению врача их выдают на некоторое время", – рассказал Пурясев.

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