МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что привился одной из российских вакцин от коронавируса, перенес вакцинацию легко, а также посоветовал проконсультироваться с врачом перед выбором одного из трех российских препаратов.

"Я провакцинировался уже месяца два назад… Одной из российских вакцин. Почему я именно так говорю? Чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой", — сказал он в интервью российским СМИ.

Он отметил, что вакцинация – это история каждого человека: надо кровь сдать, понять, в каком состоянии и в каком иммунном статусе пребывает организм. РФПИ не поставлял "Спутник V" в Донецк и Луганск

"Поэтому все наши вакцины эффективны и дееспособны, но если выбирать какую-то, нужно проконсультироваться с врачом, говорю абсолютно прямо и откровенно. Но сделать это надо", — отметил он.

Медведев также рассказал, что перенес вакцинацию без последствий. "Очень спокойно… Без последствий… Я два месяца назад уже привился. В этом смысле никаких последствий не было. Но это тоже индивидуальная история. Знаете, обычно говорят о чём? Наоборот, у того, кто переболел после вакцинирования, иммунный ответ сильный, значит, у него защита может быть сильнее: антител больше, всякие коэффициенты выше и так далее. Но это тоже не всегда. Очень всё индивидуально", — поделился он.