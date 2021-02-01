МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 17 648, до 3 868 087, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 17 648 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1774 (10,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2037, Санкт-Петербурге — 1842, Подмосковье — 1068. Как понять, что обвал доллара уже начался

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Туве — 0,1%.

В России выписаны 18 169 человек после COVID-19, за все время — 3 318 173.

Подтверждены 437 смертей с COVID-19, 61 из них — в Москве, за все время скончались 73 619 человек с этим заболеванием.