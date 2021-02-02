МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В первые дни после вакцинации от коронавируса нужно обратить внимание на симптомы, напоминающие грипп, рассказала в эфире "Первого канала" главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина. Медведев сделал прививку от коронавируса

Она уточнила, что, как правило, такие побочные эффекты сохраняются на протяжении первых суток с момента прививки, и поэтому повода для опасения нет.

"Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом", — отметила Драпкина.

Врач добавила, что после вакцинации очень редко у людей может повыситься температура тела больше 39 градусов.

"Чаще всего это до 38, если выше, чем 38, мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола или, если чуть ниже, чем 38, но плохо переносится", — сказала она, добавив, что в таких случаях "не нужно никуда бежать" за помощью.

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