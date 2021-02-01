МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Организованным группам иностранных туристов могут предложить поездки в Россию, чтобы сделать здесь прививку от COVID-19. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на генерального директора компании "Интурист" Виктора Тополкараева. На Украине могут начать платно прививать от COVID состоятельных людей

Так, прорабатывается запуск программы чартерных рейсов для групп иностранцев от 100 человек. "Интурист" отмечает интерес к этой услуге в странах Юго-Восточной и Южной Азии, а также Латинской Америки.

"Высокий интерес партнеров и рядовых иностранных граждан в прохождении вакцинации именно российским препаратом говорит о высоком доверии в мире к нашей медицине", — пояснил Тополкараев.

Как рассказали источники на рынке, в отрасли активно обсуждают возможность "вакцинных туров" с профильными ассоциациями и ведомствами. О намерениях "Интуриста" известно в Ростуризме.

"Главная задача — понять, хватает ли доз вакцины. Если их недостаточно для россиян, то ни о какой вакцинации иностранных туристов речи быть не может. Выяснением этого вопроса, насколько я знаю, занимается Ростуризм", — отметил источник.

В настоящее время вакцинация началась в более чем 50 странах мира. однако осталось еще много государств, где прививку не делают, а когда она появится, неизвестно.

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