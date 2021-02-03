2021-02-03T06:14:52+03:00
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2021
https://1prime.ru/society/20210203/832953088.html
Экономист назвал признак нищеты россиян
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Тот факт, что каждый пятый гражданин России организует свой отпуск полностью за счет кредитных средств, хорошо иллюстрирует реальные финансовые возможности россиян. Об этом заявил... ПРАЙМ, 03.02.2021
туризм, новости, бизнес, финансы, общество , банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Тот факт, что каждый пятый гражданин России организует свой отпуск полностью за счет кредитных средств, хорошо иллюстрирует реальные финансовые возможности россиян. Об этом заявил известный экономист Михаил Делягин в эфире НСН.
"То есть люди не имеют денег на нормальный отдых, и залезают ради него в долги, весьма серьезно рискуя, потому что при потере работы они не смогут вернуть кредит. Это реальная угроза и реальная иллюстрация того, в какой бедности и нищете удерживает граждан России государство", — заявил он.