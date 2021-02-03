МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Тот факт, что каждый пятый гражданин России организует свой отпуск полностью за счет кредитных средств, хорошо иллюстрирует реальные финансовые возможности россиян. Об этом заявил известный экономист Михаил Делягин в эфире НСН. Россияне рассказали, где провели отпуск в прошлом году

"То есть люди не имеют денег на нормальный отдых, и залезают ради него в долги, весьма серьезно рискуя, потому что при потере работы они не смогут вернуть кредит. Это реальная угроза и реальная иллюстрация того, в какой бедности и нищете удерживает граждан России государство", — заявил он.