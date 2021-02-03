МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. На работу мозга, среди прочих факторов, большое влияние оказывает то, как человек питается, рассказала в беседе радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина. Экономисты нашли способ повысить пособия по безработице и пенсии

Специалист назвала продукты, которые стимулируют работу мозга.

Питание, среди прочего, влияет на работу мозга. Если рацион неправилен, то это влечет за собой ухудшение самочувствия, состояние усталости и плохое настроение.

По словам врача, в еде должно быть достаточное количество холина. Оно в большом количестве содержится в:

яичном желтке,



мясе,



овсянке,



цветной капусте.

Помимо этого, надо уделить внимание продуктам, которые содержат витамин В12 и железо.

"Нужно есть продукты с витамином B12, содержание которого часто уменьшается с возрастом, появляются головокружения, состояние усталости. Чтобы мозг постоянно получал кислород, необходимы продукты, содержащие железо — печень, красное мясо", — заявила медик.

Соломатина особо отметила, что для достижения желаемого эффекта, необходимо соблюдать умеренность в еде. Не стоит пытаться употребить этих продуктов в как можно большем количестве.

Она посоветовала ограничить количество сладостей с рафинированным сахаром. А добавить стоит больше зелени, овощей и фруктов.