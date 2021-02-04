Сбербанк рассказал, как не стать жертвой мошенников при покупках онлайн
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Сбербанк рекомендует при покупках в интернете внимательно проверять название сайта торговой площадки, при этом не стоит переводить общение с продавцами в сторонние мессенджеры и вводить данные своей карты на других сайтах по совету продавца.
"В первую очередь обращайте внимание на название сайта. Если оно кажется вам знакомым и похожим на известный бренд, убедитесь, что оно в точности совпадает с официальным названием. Если найдете хоть малейшие отличия от оригинала, к примеру, в нескольких или одной букве, воздержитесь от покупок на этом сайте", — говорит эксперт из управления противодействия кибермошенничеству банка Азима Раджабова в видеоролике в Telegram-канале Сбербанка.
При покупке на сайте с бесплатными объявлениями стоит с осторожностью отнестись к предложению продавца продолжить общение в мессенджере. Также не стоит вводить данные своей банковской карты на сторонних сайтах, которые может посоветовать продавец. "Это мошенник, а ссылка ведет на поддельный сайт, где вы потеряете свои деньги", — предупреждает эксперт.
Доставка товара также должна проходить только через официальный сайт торговой площадки, — переход на сторонние сайты транспортных компаний может обернуться тем, что "вы переведете свои деньги в карман мошенника, а товара так и не дождетесь", сказала Раджабова.
Злоумышленники для получения средств россиян также могут выслать ссылку на сайт якобы технической поддержки, где постараются убедить покупателя, что на сайте произошел технический сбой, и оплату можно совершить только по присланной ссылке. Это также обман, предупредила эксперт.
"Будьте бдительны и не доверяйте подобным предлогам", — заключила Раджабова.
https://1prime.ru/society/20210204/832969778.html