АФИНЫ, 4 фев — ПРАЙМ. Греция должна немедленно получить российскую вакцину "Спутник V", это единственная надежда спасти туризм летом, пишет влиятельная газета "Димократия" – одна из крупнейших по тиражу и интернет-аудитории в стране. Врач назвал защищающие от заражения коронавирусом факторы

"Берите "Спутник" прямо сейчас", — гласит заголовок на половину первой полосы газеты, вышедшей в четверг.

"Еврокомиссия проснулась и торопится дать одобрение. Немцы уже бегут, а мы спим", — пишет издание.

В публикации говорится, что, по мнению специалистов, российская вакцина "намного безопаснее, эффективнее и более легкая в использовании". Она не требует сверхнизких температур хранения.

"Все хотят (сейчас) "Спутник". Одна за другой европейские страны обращают взгляд на Восток после волнений, которые вызвала Европа в программах вакцинации стран с негодными контрактами, которые она подписала", — пишет издание.

Немецкие, французские и испанские министры поддерживают российскую вакцину, говорится в статье.

"Это единственная надежда спасти лето и избежать фиаско", — пишет издание.

Газета напоминает, что из стран Евросоюза только Венгрия начала уже поставки "Спутника V", не ожидая одобрения европейских властей.

Греция надеется к началу туристического сезона вакцинировать значительную часть населения, чтобы сделать туризм безопасным. Из-за введения карантина страна потеряла доходы от туризма, который называют "тяжелой промышленностью греческой экономики" из-за его значимости.

Ранее все ведущие греческие СМИ написали о публикации в британском медицинском журнале Lancet данных о третьей фазе испытаниях российской вакцины против COVID-19 "Спутник V". Lancet: вакцина "Спутник V" гарантирует защиту от тяжелых форм COVID

Представитель правительства Греции в международных организациях по вопросам, связанным с коронавирусом, профессор Илиас Мосиалос назвал российскую вакцину исключительно эффективной. Он считает, что высокая эффективность и снижение тяжести заболевания всего лишь после однократной дозы российской вакцины обнадеживает, особенно когда страны пытаются экономить дозы.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

РФПИ в январе подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС.

Научный журнал Lancet недавно опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В третьей фазе клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.