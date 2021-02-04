МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу сегодня демонстрирует постоянное улучшение, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Эпидемиологическая ситуация, она сегодня демонстрирует постоянное улучшение. Не то что там одну неделю, один день – на основании этого нельзя строить прогноз и решения", — сказал Собянин в эфире "России 24".

Мэр Москвы также сообщил, что показатели заболеваемости по коронавирусу в Москве сегодня как в сентябре или начале октября.

"Мы по уровню заболеваемости находимся где-то в сентябрьских показателях – в конце сентября, начале октября. Эти показатели улучшаются", — сказал он.

В четверг в Москве выявили 2095 новых случаев COVID-19.