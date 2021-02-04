МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу сегодня демонстрирует постоянное улучшение, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Разработчик назвал сроки иммунитета после вакцинации "ЭпиВакКороной"

"Эпидемиологическая ситуация, она сегодня демонстрирует постоянное улучшение. Не то что там одну неделю, один день – на основании этого нельзя строить прогноз и решения", — сказал Собянин в эфире "России 24".

Мэр Москвы также сообщил, что показатели заболеваемости по коронавирусу в Москве сегодня как в сентябре или начале октября.

"Мы по уровню заболеваемости находимся где-то в сентябрьских показателях – в конце сентября, начале октября. Эти показатели улучшаются", — сказал он.

В четверг в Москве выявили 2095 новых случаев COVID-19.