МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин завил, что если положительный тренд сохранится, то основные ограничения по коронавирусу в Москве могут снять к маю. Собянин заявил о постоянном улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

"Если тренд этот сохранится, то, я думаю, что к маю основные ограничения будут сняты", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что в России все "будет более-менее нормально к лету".