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Собянин назвал сроки снятия основных ограничений по коронавирусу в Москве
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Мэр Москвы Сергей Собянин завил, что если положительный тренд сохранится, то основные ограничения по коронавирусу в Москве могут снять к маю. "Если тренд этот сохранится, то, я... ПРАЙМ, 04.02.2021
коронавирус, москва, собянин, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин завил, что если положительный тренд сохранится, то основные ограничения по коронавирусу в Москве могут снять к маю.
"Если тренд этот сохранится, то, я думаю, что к маю основные ограничения будут сняты", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что в России все "будет более-менее нормально к лету".