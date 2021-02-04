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Власти Подмосковья могут снять ряд ограничений по COVID к концу недели
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Ряд ограничений по коронавирусу могут снять в Московской области к концу недели, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Я думаю, что к концу недели мы найдём... ПРАЙМ, 04.02.2021
коронавирус, подмосковье, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Ряд ограничений по коронавирусу могут снять в Московской области к концу недели, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Я думаю, что к концу недели мы найдём возможность снять все ограничения, о которых вы сейчас сказали", — сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, когда в Подмосковье откроют рестораны, музеи, ночные клубы.
В четверг в Подмосковье выявили 831 пациента с COVID-19.
Ранее Воробьев сообщил, что, как только в Подмосковье будут выявлять менее 900 новых случаев COVID-19 в сутки, власти отменят все существующие ограничения.