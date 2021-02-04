МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Ряд ограничений по коронавирусу могут снять в Московской области к концу недели, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Собянин назвал сроки снятия основных ограничений по коронавирусу в Москве

"Я думаю, что к концу недели мы найдём возможность снять все ограничения, о которых вы сейчас сказали", — сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, когда в Подмосковье откроют рестораны, музеи, ночные клубы.

В четверг в Подмосковье выявили 831 пациента с COVID-19.

Ранее Воробьев сообщил, что, как только в Подмосковье будут выявлять менее 900 новых случаев COVID-19 в сутки, власти отменят все существующие ограничения.