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Переболевшие коронавирусом назвали пять странных симптомов болезни
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Исследователи из Испании изучили течение коронавируса у нескольких сотен пациентов и выявили пять странных симптомов болезни, пишет Daily Express. Ученые из Мадрида опросили 666... ПРАЙМ, 04.02.2021
коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Исследователи из Испании изучили течение коронавируса у нескольких сотен пациентов и выявили пять странных симптомов болезни, пишет Daily Express.
Ученые из Мадрида опросили 666 пациентов с коронавирусом и обнаружили приблизительно у четверти из них такие симптомы, как опухание и воспаление языка, бугорки и пятна на нем, а также отек рта и язвочки.
Также, у десяти процентов пациентов было ощущение жжения в ладонях и ступнях. Отмечается, что такой симптом возникал только у взрослых больных с пневмонией, поэтому врачи не рекомендуют применять его как универсальный индикатор при диагностике коронавируса.
Коронавирусом в мире заражены около 104 миллионов человек, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.