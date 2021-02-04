МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Исследователи из Испании изучили течение коронавируса у нескольких сотен пациентов и выявили пять странных симптомов болезни, пишет Daily Express. Медики раскрыли неожиданный способ определить COVID

Ученые из Мадрида опросили 666 пациентов с коронавирусом и обнаружили приблизительно у четверти из них такие симптомы, как опухание и воспаление языка, бугорки и пятна на нем, а также отек рта и язвочки.

Также, у десяти процентов пациентов было ощущение жжения в ладонях и ступнях. Отмечается, что такой симптом возникал только у взрослых больных с пневмонией, поэтому врачи не рекомендуют применять его как универсальный индикатор при диагностике коронавируса.

Коронавирусом в мире заражены около 104 миллионов человек, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.