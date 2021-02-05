МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ приняло решение о переносе проведения Всероссийской переписи населения с апреля на сентябрь 2021 года, к этому сроку ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране, сообщил в пятницу Росстат.

Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она была перенесена на апрель 2021 года. Китай раскручивает "бычий тренд" на нефтяном рынке и готовит сюрприз

"Было принято решение, что перепись нужно чуть-чуть отодвинуть и провести ее в сентябре. Более точная дата будет определена постановлением правительства… Основная причина новой даты переписи — остается не совсем ясная картина с эпидемиологической обстановкой. Мы видим, что улучшение, конечно, идет по всем показателям — падают как показатели заболеваемости, так и показатели смертности, потихоньку стремятся к нормальному уровню, но все-таки мы не знаем, как дальше будет складываться ситуация и нужно провести вакцинацию, чтобы сформировался коллективный иммунитет", — рассказал журналистам на брифинге заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

По его словам, в течение месяца соответствующее постановление правительства будет подготовлено.

В сообщении Росстата отмечается, что к сентябрю ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране. "В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как "окно возможностей" для проведения Всероссийской переписи в наиболее безопасный период", — указано в сообщении. Необычная зима. Почему США позволили Европе скупать российский газ

Статистическое ведомство пояснило, что в сентябре на большей части территории страны сохраняются максимально комфортные погодные условия для работы переписчиков, а также не наблюдается массового распространения сезонных простудных заболеваний.

Первого октября прошлого года перепись стартовала в труднодоступных районах России, где проживает свыше полумиллиона человек. По словам Смелова, перепись в труднодоступных районах приостановлена. Решение о возобновлении переписи в этих районах будет принято позднее.

Предварительные данный переписи будут опубликованы в начале 2022 года и будут публиковаться в течение года по мере обратботки информации. Окончательные результаты переписи будут опубликованы в 2023 году.