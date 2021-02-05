МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Коронавирус отступает, количество пациентов, находящихся под наблюдением в России, за последние три недели снизилось более чем на 30%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Собянин назвал сроки снятия основных ограничений по коронавирусу в Москве

"Мы видим, что действительно коронавирусная инфекция отступает, и количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось в общей сложности более чем на 30%", — сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".

Он уточнил, что под медицинским наблюдением сегодня находится почти 800 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией.