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В Минздраве заявили об отступлении коронавируса
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Коронавирус отступает, количество пациентов, находящихся под наблюдением в России, за последние три недели снизилось более чем на 30%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... ПРАЙМ, 05.02.2021
минздрав, россия, коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Коронавирус отступает, количество пациентов, находящихся под наблюдением в России, за последние три недели снизилось более чем на 30%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы видим, что действительно коронавирусная инфекция отступает, и количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось в общей сложности более чем на 30%", — сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".
Он уточнил, что под медицинским наблюдением сегодня находится почти 800 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией.