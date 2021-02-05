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В Подмосковье назвали срок перехода студентов вузов на очное обучение
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Студенты высших образовательных учреждений переходят на очную форму обучения с понедельника, 8 февраля, сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина. Вузы Московской... ПРАЙМ, 05.02.2021
вузы, коронавирус, подмосковье, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Студенты высших образовательных учреждений переходят на очную форму обучения с понедельника, 8 февраля, сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.
Вузы Московской области проводили занятия в дистанционном формате с 9 ноября из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
"С 8 февраля в вузах Подмосковья возобновляется очное обучение студентов", — написала Каклюгина в своем Instagram-аккаунте.
Министр отметила, что обязательные меры безопасности по COVID-19 сохранят в вузах региона. Студентам и педагогам продолжат проводить термометрию, помещения будут регулярно дезинфицировать и проветривать.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще ряд ограничений по COVID-19 снимут в регионе к концу недели.
В пятницу в Московской области выявили 946 новых случаев заражения коронавирусом.