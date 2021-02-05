МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Студенты высших образовательных учреждений переходят на очную форму обучения с понедельника, 8 февраля, сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина. В Минздраве заявили об отступлении коронавируса

Вузы Московской области проводили занятия в дистанционном формате с 9 ноября из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

"С 8 февраля в вузах Подмосковья возобновляется очное обучение студентов", — написала Каклюгина в своем Instagram-аккаунте.

Министр отметила, что обязательные меры безопасности по COVID-19 сохранят в вузах региона. Студентам и педагогам продолжат проводить термометрию, помещения будут регулярно дезинфицировать и проветривать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще ряд ограничений по COVID-19 снимут в регионе к концу недели.

В пятницу в Московской области выявили 946 новых случаев заражения коронавирусом.