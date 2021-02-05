ЖЕНЕВА, 5 фев – ПРАЙМ. Людей, получивших вакцину от COVID-19, стало больше, чем заболевших, заявил в пятницу гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. В Минздраве заявили об отступлении коронавируса

"По всему миру количество вакцинаций превзошло количество сообщений об инфицировании. С одной стороны, это хорошая новость и потрясающее достижение за такой короткий промежуток времени. Но больше трех четвертей этих вакцинаций приходятся всего на 10 стран, где аккумулировано почти 60% глобального ВВП", — сказал он на брифинге.

Глава ВОЗ подчеркнул, что еще почти 130 стран с общим населением в 2,5 миллиарда человек не получили пока даже первую дозу вакцины. Он вновь призвал государства, которые уже провели вакцинацию наиболее уязвимой части населения и медицинских работников, поделиться с другими странами излишками вакцин, прежде чем продолжать массовые прививки.