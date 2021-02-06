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https://1prime.ru/society/20210206/832982868.html
Число случаев COVID-19 в России выросло на 16 627
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Число случаев COVID-19 в России выросло на 16 627, до 3 951 233, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "За последние сутки в России... ПРАЙМ, 06.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло на 16 627, до 3 951 233, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 627 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1810 (10,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявили в Москве — 2214, в Санкт-Петербурге 1248 случаев, в Подмосковье — 955.
Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Туве — 0,01%.
За сутки в России выписан 22 831 человек после COVID-19, за все время — 3 436 326.
Подтверждены 497 смертей пациентов с COVID-19, 60 из них — в Москве, за все время в стране зарегистрированы 76 229 смертей пациентов с заболеванием.