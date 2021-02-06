ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев — ПРАЙМ. Россия до июня может вакцинировать от коронавируса всех россиян, которые захотят привиться, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Знаете, безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят", — заявил Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 1". Китай раскручивает "бычий тренд" на нефтяном рынке и готовит сюрприз

"Для США и для Европы этот срок… сентябрь-октябрь. Поэтому это — великая привилегия для россиян. И, безусловно, основной фокус — это на России. На иностранные рынки поставляется ну очень небольшие количества пока. И, в том числе, мы активно запускаем и, в том числе, поставляем с зарубежных площадок РФПИ", — добавил он.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.