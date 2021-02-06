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Главные симптомы, при которых визит к доктору нельзя откладывать ни в коем случае, перечислил в беседе с Daily Express главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн... ПРАЙМ, 06.02.2021
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Главные симптомы, при которых визит к доктору нельзя откладывать ни в коем случае, перечислил в беседе с Daily Express главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех.
Среди таких серьзных симптомов он упомянул проблемы с дыханием, речью, а также боль в груди и трудности с передвижением. Медик также напомнил о распространенных симптомах заболевания, таких как кашель, потеря вкуса и обоняния, утомляемость или высокая температура, при которых рекомендуют сразу же уйти на самоизоляцию.
Коронавирусом в мире заражены более 104 миллионов человек, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.