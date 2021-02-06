МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. О примерных сроках окончания пандемии COVID-19 в России рассказал вирусолог Георгий Викулов в эфире НСН. Названы четыре симптома COVID, требующие срочного обращения к врачу

По наблюдениям эксперта, в городах-миллионниках и по стране в целом распространение вируса замедляется. Викулов ожидает улучшения ситуации к марту, а к апрелю-маю, по его мнению, проявления пандемии могут сократиться до минимума.

"Мы вернемся к состоянию, близкому к до пандемии", — заявил врач.

Однако эксперт не рекомендует так быстро расслабляться, поскольку в стране не вакцинировано большое количество людей, и у них не сформировался необходимый иммунитет.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заразились почти 104,8 миллиона человек, около 2,3 миллиона скончались. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия.