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https://1prime.ru/society/20210206/832983867.html
Обозначены сроки окончания пандемии коронавируса в России
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О примерных сроках окончания пандемии COVID-19 в России рассказал вирусолог Георгий Викулов в эфире НСН. По наблюдениям эксперта, в городах-миллионниках и по стране в целом... ПРАЙМ, 06.02.2021
россия, коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. О примерных сроках окончания пандемии COVID-19 в России рассказал вирусолог Георгий Викулов в эфире НСН.
По наблюдениям эксперта, в городах-миллионниках и по стране в целом распространение вируса замедляется. Викулов ожидает улучшения ситуации к марту, а к апрелю-маю, по его мнению, проявления пандемии могут сократиться до минимума.
"Мы вернемся к состоянию, близкому к до пандемии", — заявил врач.
Однако эксперт не рекомендует так быстро расслабляться, поскольку в стране не вакцинировано большое количество людей, и у них не сформировался необходимый иммунитет.
По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заразились почти 104,8 миллиона человек, около 2,3 миллиона скончались. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия.