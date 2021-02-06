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Ученые узнали, почему коронавирус мутирует
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Причина мутации коронавируса заключается в способе его лечения, а именно в переливании плазмы крови, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование британских ученых. В рамках... ПРАЙМ, 06.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Причина мутации коронавируса заключается в способе его лечения, а именно в переливании плазмы крови, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование британских ученых.
В рамках исследования ученые лечили пациента, ранее перенесшего рак, двумя разными способами. Сначала ему давали препарат ремдесивир, однако в результате этого лечения вирус не начал мутировать. Мутации произошли после переливания плазмы крови, в том числе в ключевом «белке-шипе», который коронавирус использует для заражения здоровых клеток.
Ученые пояснили, что, находясь длительное время в организме человека, вирус изменяется и учится бороться с имунной системой человека. Таким образом, новые штаммы COVID-19 оказались более устойчивыми к имунному ответу.