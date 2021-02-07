МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Многоразовые тканевые маски нужно часто обрабатывать, но не дезинфицирующими средствами, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов. Врач рассказал, как морозы могут привести к росту заболеваемости COVID

По его словам, такие маски, по аналогии, например, с бельем, нужно стирать, поскольку они выполняют свою функцию лишь определенное количество часов. Стирать их необходимо в соответствии с материалом, из которого они изготовлены.

"Желательно иметь несколько тканевых масок на смену: одна рассчитана на сутки ношения и после подлежит стирке. Идеальный вариант: постирали в стиральной машинке, высушили, погладили. Желательно, чтобы маски были стирабельны, выдерживали многократную стирку, отжим, сушку и проглаживание. Естественно, если маска будет со стразиками, еще с чем-нибудь, то она будет красивая и замечательная, но совершенно непригодная для многократной носки и обработки, поэтому здесь нужно находить баланс между утилитарностью и красотой. Украшения можно сделать съемными и приделывать, когда надеваете маску", – посоветовал Водовозов.

Он отметил, что не следует обрабатывать такие маски дезинфицирующими средствами, потому что можно надышаться вредными испарениями. Спирт также для этой цели не подойдет. Вирусологи спрогнозировали особенности третьей волны COVID-19 в России

"Приходится читать предложения обработать маски спиртом. Так вы просто надышитесь испарениями спирта, не исключено, что разойдется некоторое опьянение, мало того, не исключено, что если очень сильно постараться, оно будет определяться при помощи алкотестеров, то есть за руль вы сесть не сможете. Ну и конечно же, никакими другими составами, антисептиками, хлоркой или еще чем-нибудь обрабатывать нельзя", – сказал Водовозов.

Чтобы не связываться с длительной обработкой, можно вместо тканевых масок использовать респираторы второго класса защиты.

"Они сейчас есть разноцветные, в том числе с принтами, и стоят уже вполне вменяемых денег, особенно если брать оптом штук 20–50: стоимость падает ниже 100 рублей и приближается к 50", — рассказал Водовозов.

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