МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Более трети россиян в 2020 году увеличили расходы на новогодние подарки, в большинстве случаев на покупки уходило до 10 тысяч рублей, показало исследование компании "Росгосстрах Жизнь", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Подарки друзьям и близким на Новый год дарили абсолютное большинство россиян (86%). Из них свыше трети в той или иной степени увеличили расходы на подарки относительно 2019 года (22% – незначительно, 14% – значительно). Чуть больше четверти (27%) потратили на подарки столько же, сколько в 2019-м", — рассказали в компании.

Только для 11% опрошенных подарки обошлись чуть дешевле, чем в позапрошлом году, а для 14% — гораздо дешевле. Больше всего на подарки решили раскошелиться жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО, 67% опрошенных), Оренбургской области (54,5%), Белгородской области (49,2%). А вот больше всего экономили в Хабаровском крае (41,7%), Тюменской области (36,6%), Пермском крае (35%). Американские биржи начали новый год ростом индексов

"Треть респондентов потратили на подарки в среднем до 5 тысяч рублей. Четверть – 5-10 тысяч рублей. Каждый пятый – 10-25 тысяч рублей. 9% – 25-50 тысяч рублей. 5% – более 50 тысяч рублей. Еще 7% затруднились назвать примерную сумму, потраченную ими на подарки. Каждый пятый респондент (20%) в течение года откладывал деньги на новогодние подарки", — добавил страховщик.

Примечательно, что о наличии трат на подарки сообщили 86% опрошенных, и лишь 78,5% рассказали, что они сами получили новогодний подарок. По подсчетам страховщика, без подарка остался каждый пятый опрошенный. Печальнее всего ситуация у жителей Астраханской области, Ханты-Мансийского автономного округа, ЯНАО, Омской и Новосибирской областей.

Что касается жителей столичного региона, не получили подарки 9% москвичей и 27% петербуржцев. При этом в Москве расходы на подарки увеличили 33% жителей, в Санкт-Петербурге – 23%.