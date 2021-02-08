МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Онкологические заболевания утяжеляют течение коронавирусной инфекции, больным раком надо соблюдать все меры профилактики COVID-19, следует из десятой версии рекомендаций Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Минздрав сократил до пяти число препаратов для лечения COVID у взрослых

"Онкологические заболевания определяют более тяжелое течение и худший прогноз COVID-19. Максимальному риску подвержены: пациенты, получающие противоопухолевое лекарственное лечение в настоящее время или в течении последних 3 месяцев; пациенты, которым проводится лучевая терапия; пациенты с лейкопенией и/или низким уровнем иммуноглобулинов; пациенты после трансплантации аутологичного и аллогенного костного мозга в течении последних 6 месяцев; пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию; пациенты с некоторыми типами опухолей кроветворной и лимфоидной тканей, даже если они не проходят лечение в данный момент", — говорится в рекомендациях.

Пациенты с онкологическими заболеваниями должны следовать всем рекомендациям по профилактике COVID-19, уточняется в документе.

"Целесообразно минимизировать сроки пребывания пациента в стационаре, рассмотреть возможность проведения противоопухолевого лекарственного лечения в амбулаторных условиях, с использованием таблетированных препаратов, если это не ухудшит течение онкологического процесса", — отмечается в рекомендациях.

Несмотря на более высокий риск развития осложнений у пациентов с онкологическими заболеваниями и высоким риском тяжелого течения COVID-19, лечение коронавируса проводится в соответствии с общими рекомендациями для пациентов с COVID-19, но с более тщательным мониторингом состояния пациентов, следует из документа.

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