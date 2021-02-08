МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, имеют повышенный риск развития туберкулеза, на начальном этапе ведения больного с подозрением на COVID-19 следует обследовать его и на туберкулез, следует из десятой версии рекомендаций Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Минздрав сократил до пяти число препаратов для лечения COVID у взрослых

"После перенесенного COVID-19 у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем. Таким образом, туберкулез может возникнуть до, одновременно или уже после перенесенного COVID-19",- говорится в рекомендациях.

Для предупреждения развития сочетанной патологии и исключения туберкулезной инфекции на начальном этапе ведения пациента с подозрением на COVID-19 необходимо проведение обследования на туберкулез одновременно с тестированием на коронавирус, отмечается в рекомендациях.

При этом последствия заражения COVID-19 у больных туберкулезом до конца неясны, но уже появляются первые публикации, свидетельствующие о том, что наличие туберкулезной инфекции, в том числе латентной, утяжеляет течение COVID-19, уточняется в документе.

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