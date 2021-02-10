МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Чтобы справиться с социофобией, перестать видеть в окружающих потенциальный источник опасности заразиться коронавирусом, нужно запастись терпением и постепенно осваиваться с мыслью, что болезнь идет на спад и от привычной изоляции предстоит отказываться. Такой совет в эфире радио Sputnik дал психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников. Психолог рассказал, как избавиться от страха перед уколами

Подобные явления возникают из-за ослабления в настоящий момент ограничений, которые вводились, чтобы остановить распространение COVID-19.

"Есть болезнь, и о ней говорили неадекватно много, ее вычленили из всех болезней и проблем мира, она действительно получила "корону человеческого внимания". Такие перекосы чреваты воспитанием социофобии, то есть появлением напряженного и негативного отношения к другим людям ", – пояснил психолог.

В этих условиях, по его словам, нужно проявить терпение, так как дистанцию необходимо соблюдать, но постепенно приучать себя к тому, что человеческое сообщество не может быть отделено друг от друга на несколько метров.

"Мы не должны перекрикиваться или общаться на языке жестов и языке сообщений в мессенджерах. Это было бы разложением человечества. Нужно осознать, что люди получают иммунитет к коронавирусу, и пандемия идет на спад", – объяснил Ключников.

Чтобы было проще победить в себе страх перед окружающими, он рекомендует концентрироваться на приятных моментах, связанных с контактами с другими людьми, и вспомнить крылатое выражение французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери, утверждавшего, что единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения.

"Нужно позитивное находить в общении с людьми, то есть вспоминать, что общение – это приятно. Потребность в общении есть у всех, люди изголодались по общению. Надо думать о людях не только как об источнике опасности, но и как источнике роскоши человеческого общения", – посоветовал Ключников.

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