МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Предприниматели, врачи и IT-специалисты оказались самыми желанными вторыми половинками для россиян, следует из исследования сервиса Работа.ру в преддверии Дня Святого Валентина, которое есть в распоряжении РИА Новости. Психолог рассказал, как распознать обман на сайте знакомств

В исследовании приняли участие более 3,5 тысячи пользователей сервиса из всех регионов России, оно проводилось в феврале 2021 года.

"Большинство опрошенных (62%) хотели бы видеть своей второй половинкой предпринимателей (множественный выбор). Чуть меньше (57%) желают построить отношения с врачами, а 53% — с IT-специалистами. 45% участников исследования оценили привлекательность инженеров. Пятерку лидеров закрывают преподаватели — их отметили 42% респондентов", — показало исследование.

Треть россиян не против романа с банкирами, еще почти столько же — с поварами. 28% не стали мелочиться и выбрали в качестве желанной второй половинки президента, а 27% — дипломата. Четверть опрошенных не отказались бы от романа с военными.

Каждый пятый считает привлекательными представителей профессий, связанных с маркетингом и PR. Еще по 17% респондентов выбрали бы творческих людей — актеров, музыкантов, дизайнеров. 15% готовы влюбиться в спортсмена, 14% — в ученого, 12% — в министра. В конце рейтинга оказались пилот (9%), машинист (4%), телеведущий и блогер (по 1%).

В варианте "Другое" респонденты часто отмечали такие профессии, как стоматолог и бортпроводница, но большинство указали, что профессия второй половинки для них не имеет значения.

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