МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Вернуть лекарство в аптеку можно в том случае, если вам продали товар ненадлежащего качества, если рецептурный препарат был продан без рецепта, а также при ошибке фармацевта в выдаче наименования или в дозировке лекарственного средства, или же в его форме. Об этом рассказала агентству "Прайм" медицинский юрист, председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко.

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Вернуть или заменить товар в аптеку можно и если продавец не предоставил вам возможность незамедлительно получить информацию о товаре и его изготовителе.

Правовое регулирование отношений, связанных с продажей товаров осуществляется Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей", Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением правительства от 19 января 1998 года № 55 и другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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"Нельзя вернуть или обменять товары надлежащего качества, которые относятся к продовольственным товарам, лекарственным препаратам, к товарам для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях; которые являются предметами санитарии и гигиены, медицинскими инструментами, приборами, аппаратурой, средствами гигиены полости рта, предметами по уходу за детьми, предметами личной гигиены, парфюмерно-косметическими товарами. Не подлежат возврату и обмену изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из полимерных материалов, изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные, линзы очковые, продаваемые некоторыми аптеками", — напомнил юрист.