МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Правительство намерено поручить Российскому экологическому оператору (РЭО) нарастить долю россиян с доступом к раздельному сбору мусора в 1,6 раза — до 42%, пишет РБК со ссылкой на копию проекта перечня ключевых показателей деятельности РЭО на текущий 2021 год.

Подлинность документа подтвердила представитель вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

РЭО — куратор мусорной реформы в стране. По итогам 2020 года возможность раздельного сбора мусора была только у 26% россиян.

Изданию рассказали, что главными показателями эффективности работы РЭУ на текущий год разработаны, но еще не утверждены. Источник назвал их выполнимыми: в предыдущие годы показатели эффективности также были достигнуты.

По данным РЭО на январь этого года, частично раздельный сбор мусора есть в 71 из 85 российских регионов.

В частности, жители Москвы, Московской области, Коми, Псковской, Вологодской, Костромской и Ярославской областей имеют больший доступ к раздельному мусору. Здесь от 60 до 100% населения могут выбрасывать мусор раздельно.

Планируется, что для повышения доступности услуги необходимо закупить больше контейнеров. Как рассказал изданию федеральный чиновник, в начале этого месяца российский кабмин поручил Минфину и Минприроды проработать выделение средств на закупку таких контейнеров из федерального бюджета.

Сейчас на территории всей страны установлено более 92 тысяч баков для раздельного сбора мусора. Чтобы обеспечить такой возможностью всех россиян, нужно порядка 420 тысяч контейнеров. Это будет стоить бюджету 5,2 миллиарда рублей.