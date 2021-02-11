МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Женщины чаще жалуются на потерю обоняния, головные боли, заложенность носа и боли в горле при коронавирусе, чем мужчины, сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. В Роспотребнадзоре назвали приоритетный препарат для лечения COVID

"Женщины чаще жалуются на потерю обоняния, на головные боли, на заложенность носа, боли в горле. Но это, возможно, связано не столько с особыми вариантами поражения в женском и мужском организме. Вероятно, что это связано с особенностями жалоб пациентов мужского и женского пола", — рассказала Руженцова на онлайн-семинаре "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика".

Наибольшие риски тяжелого и осложненного течения коронавируса, по словам специалиста, отмечается у пожилых пациентов:. В частности, они чаще госпитализируются. При этом вероятность летального исхода наиболее высока у людей старше 80 лет.