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Эксперт рассказала, у кого больше шансов потерять обоняние при COVID
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Женщины чаще жалуются на потерю обоняния, головные боли, заложенность носа и боли в горле при коронавирусе, чем мужчины, сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по... ПРАЙМ, 11.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Женщины чаще жалуются на потерю обоняния, головные боли, заложенность носа и боли в горле при коронавирусе, чем мужчины, сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
"Женщины чаще жалуются на потерю обоняния, на головные боли, на заложенность носа, боли в горле. Но это, возможно, связано не столько с особыми вариантами поражения в женском и мужском организме. Вероятно, что это связано с особенностями жалоб пациентов мужского и женского пола", — рассказала Руженцова на онлайн-семинаре "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика".
Наибольшие риски тяжелого и осложненного течения коронавируса, по словам специалиста, отмечается у пожилых пациентов:. В частности, они чаще госпитализируются. При этом вероятность летального исхода наиболее высока у людей старше 80 лет.